3 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял технического директора турецкой компании «Baykar» Сельджука Байрактара.

Информацию об этом распространила пресс-служба Президента.

Президент Азербайджана с удовлетворением напомнил о недавней встрече с Президентом Турции в Анкаре и визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, отметив, что визиты Президента Турции на освобожденные от оккупации территории имеют особое значение.

Президент Ильхам Алиев сказал, что оборонная промышленность Турции за последние годы добилась больших успехов, подчеркнул, что в этой связи деятельность компании «Baykar» играет ведущую роль, и еще раз отметил роль, которую продукция этой компании сыграла в уничтожении военной техники армянских оккупантов во время Отечественной войны.

В ходе беседы было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно, как и во всех других сферах, развиваются и в военной и оборонной промышленности, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

В заключение главе нашего государства был вручен памятный подарок.