Ильхам Алиев: «Позитивная динамика, продолжающаяся уже три недели, конечно, очень радует нас»

«В деле борьбы с коронавирусом наблюдается позитивная динамика. Эта позитивная динамика с 16 июля по настоящее время позволяет сказать, что все принятые меры были своевременными. Благодаря этим мерам ситуация до сегодняшнего дня находится под контролем. С 16 июля число выздоровевших значительно превышает число инфицированных. Позитивная динамика позволяет говорить о том, что коронавирус и дальше будет находиться под контролем».

Как сообщает АПА, об этом в своем выступлении на совещании в видеоформате в связи с проведенными в нашей стране мерами по борьбе с пандемией коронавируса и социально-экономической ситуацией сказал президент Ильхам Алиев.

«Позитивная динамика, продолжающаяся уже три недели, конечно, очень радует нас. В принципе с первых дней, сразу после возникновения этой болезни, были приняты все превентивные меры. Благодаря этому мы выходим из этой ситуации с малыми потерями. Конечно, все организационные вопросы должны были решаться на должном уровне, и мы добились этого. В короткий срок нам удалось привести наш больничный фонд в соответствие с ситуацией, связанной с болезнью. Нашим врачам принадлежат огромные заслуги. Именно благодаря их неутомимой деятельности число умерших от этого заболевания в Азербайджане находится на низком уровне», — подчеркнул он.

Президент отметил, что сегодня 46 больниц обслуживают только больных с коронавирусом: «Должен также отметить, что из 46 больниц 41 была построена или капитально отремонтирована, оснащена современным оборудованием в последние 17 лет. Если бы мы своевременно не приняли эти меры, то сегодня могли столкнуться с очень большими проблемами, трагической ситуацией».