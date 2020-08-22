Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в связи с национальным праздником Украины – Днем независимости направил президенту страны Владимиру Зеленскому поздравительное письмо, сообщает АзерТАдж.

«Сегодня отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной находятся на пути динамичного развития. Верю, что наши традиционно дружественные связи, взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут успешно развиваться и расширяться в интересах наших народов. В это трудное время, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19, хочу выразить солидарность азербайджанского народа с дружественным народом Украины», — говорится в письме главы государства.

Президент Ильхам Алиев также пожелал дружественному народу Украины мира и процветания.