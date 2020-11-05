Ильхам Алиев ответил на высказывания Сергея Лаврова о наемниках

4 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе интервью испанскому информационному агентству EFE на вопрос об утверждении министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что в Нагорном Карабахе воюет примерно две тысячи наемников ответил следующим образом:

«Я неоднократно отвечал на эти обвинения, необоснованные обвинения. Если говорить искренне, сожалею, что высокопоставленные официальные лица стран, которые должны быть нейтральными, действовать на основании предоставленного им ОБСЕ мандата, пользуются этими не нашедшими свое подтверждение «информациями» и слухами. Это, во-первых. Во-вторых, у нас нет никаких наемников. Я говорил об этом неоднократно. У нас есть армия, состоящая из 100 тысяч бойцов, и, если мы объявим полную мобилизацию, то сможем собрать в разы больше этого. Но в отличие от Армении мы этого не делаем. Нет ни одного доказательства того, что на нашей стороне сражается какой-либо иностранный боец. Больше, чем за месяц нам не было предоставлено ни одного доказательства, ни одного документа, ни одного аргумента. Только заявления. Так почему же они тогда не видят происходящее на армянской стороне, сколько наемников воюет на их стороне? Почему обвиняющие нас Россия, Франция ничего не сказали об этом? У нас уже есть список обезвреженных лиц с иностранными паспортами. Американец, француз, канадец, ливанец, иракцы, из постсоветских стран, десятки из Грузии. Да, это проживающие в указанных странах армяне, но разницы нет. Если они граждане других стран, то их пребывание там считается незаконным. До сих пор по этому поводу ничего сказано не было, но у нас есть доказательства. У нас на руках паспорта. У нас есть доказательства, видео. Об этом ничего не говорилось. Это селективный подход, который не может быть нами принят, это не соответствует мандату сопредседателей. Я неоднократно говорил – посредники должны быть нейтральными. Если они встают на чью-то сторону, то это их дело, но тогда они должны выйти из посредничества. У каждой страны может быть хорошее или плохое отношение к любой стране. Мы понимаем, что по определенным причинам некоторые страны питают особые чувства к армянам. Если они говорят об этом от имени своих стран, то мы не возражаем против этого. Но, если вы посредник, прошу вас, будьте нейтральными и держитесь подальше от обвинений. Если мы начнем обвинять тех, кто обвиняет нас в связи с наемниками, в том, что они делали в различных уголках мира, то это будет очень долгий вопрос. Мы этого не делаем. Поэтому ждем от партнеров того же самого».