Ильхам Алиев отверг российскую версию о доставке обломков «Искандеров» в Карабах из Сирии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку считает открытым обвинением заявления о якобы доставке останков ракет «Искандер-М» в Карабах из Сирии, сообщает РИА Новости.
Ранее Алиев заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет «Искандер-М» в Карабахе, Баку послал официальное письмо в Москву по этому поводу. В ответном письме, Минобороны России заявило, что российская сторона не фиксировала запуск ракет.
«В российских СМИ появляются бессмысленные версии по поводу использования ракет «Искандер-М» в Карабахе. Я могу сказать одно. Я не считаю это случайными версиями. Потому что даже в тех версиях — правда, это выдвигала пресса — в любом случае мы видим системный подход. Якобы, Азербайджан вместе с Турцией доставил эти ракеты («Искандер-М» – ред.) в Шушу из Сирии. Это открытое обвинение против нас. В чем нас обвиняют, в фальсификации? Кто-то может сказать, что Азербайджан когда-либо совершал фальсификацию? Нет!» — сказал Алиев в интервью Гостелевидению Азербайджана.
Ранее Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет «Искандер-М», использованных Арменией в ходе эскалации в Карабахе осенью 2020 года. Обломки ракет показали представители ANAMA. В агентстве заявили, что фрагменты двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта при проведении очистки территорий от мин.
В ноябре 2020 года бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении, экс-глава генштаба Мовсес Акопян заявил, что в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе был применен оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», не указав, в каком направлении. Позднее Пашинян заявил о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.