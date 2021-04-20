Ильхам Алиев отверг российскую версию о доставке обломков «Искандеров» в Карабах из Сирии

Ранее Алиев заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет «Искандер-М» в Карабахе, Баку послал официальное письмо в Москву по этому поводу. В ответном письме, Минобороны России заявило, что российская сторона не фиксировала запуск ракет.

«В российских СМИ появляются бессмысленные версии по поводу использования ракет «Искандер-М» в Карабахе. Я могу сказать одно. Я не считаю это случайными версиями. Потому что даже в тех версиях — правда, это выдвигала пресса — в любом случае мы видим системный подход. Якобы, Азербайджан вместе с Турцией доставил эти ракеты («Искандер-М» – ред.) в Шушу из Сирии. Это открытое обвинение против нас. В чем нас обвиняют, в фальсификации? Кто-то может сказать, что Азербайджан когда-либо совершал фальсификацию? Нет!» — сказал Алиев в интервью Гостелевидению Азербайджана.