Версия о падении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси из-за взрыва, возникшего в результате диверсии, исключена. Об этом говорится во втором отчете Генерального штаба Вооруженных сил Ирана по итогам расследования катастрофы.

«По результатам исследования обломков и частей вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена [версия] о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения [воздушного судна] со склоном возвышенности», — приводит текст заявления иранский государственный телеканал IRIB.

«Согласно отчету профильных экспертов, следов действий средств радиоэлектронной борьбы на разбившемся вертолете не обнаружено», — подчеркивает военное ведомство. По его информации, экипаж вертолета выходил последний раз на связь за 69 секунд до аварии. «Пока не будет выявлена основная причина аварии, анализ информации будет продолжаться», — говорится в заявлении.