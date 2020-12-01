Ильхам Алиев: Мы постараемся в короткие сроки вернуть бывших вынужденных переселенцев во все освобожденные районы

Мы постараемся в короткие сроки вернуть бывших вынужденных переселенцев во все наши районы, освобожденные от оккупации.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Лачинский район – один из наших самых крупных районов, его территория составляет 1800 квадратных километров. Богатая природа Лачинского района, его исторические памятники, подземные богатства – наше национальное достояние. Лачинский район сыграет важную роль в будущем экономическом развитии Азербайджана. В первую очередь, мы вернем Лачин лачинцам. От всей души поздравляю дорогих лачинцев с этим прекрасным событием. Когда Лачин был оккупирован, в этом районе проживало чуть более 50 тысяч человек. Сейчас численность населения Лачинского района достигла 80 тысяч. Конечно, одной из наших основных задач будет скорейшее возвращение лачинцев в Лачин. Также мы постараемся в короткие сроки вернуть бывших вынужденных переселенцев во все наши остальные районы, освобожденные от оккупации.

Конечно, картина на освобожденных от оккупации землях предвещает большие сложности. Потому что все разрушено — разрушена инфраструктура, снесены здания, снесены административные здания. В настоящее время в тех местах нет условий для жизни. Но мы восстановим эти регионы, все районы, предпримем все шаги для нормальной жизни наших граждан. Как вы знаете, уже начали реализовываться первые проекты. Из резервного фонда Президента выделены соответствующие средства. Уже началось строительство автомобильной дороги Физули-Шуша, железной дороги Барда-Агдам. Это говорит о том, что мы планируем эти работы максимально эффективно и в то же время в короткие сроки, чтобы организовать их, не теряя времени. Уже созданы соответствующие государственные структуры, и вся эта работа будет вестись скоординировано», — сказал глава государства.(Trend)