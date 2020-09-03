Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Детской школы искусств в Баку

3 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после капитального ремонта Детской школы искусств номер 2 имени Вагифа Мустафазаде в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает АПА, глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в здании после капитального ремонта.

Было сообщено, что здание Детской школы искусств номер 2 имени Вагифа Мустафазаде было построено в 1904 году. Здание было капитально отремонтировано Фондом Гейдара Алиева в 2020 году.

В настоящее время в школе обучаются 385 учеников по специальностям фортепиано, скрипка, гитара, кларнет, саксофон, вокал, ханенде, тар, кяманча, гармонь, нагара, живопись, хореография, теория и вспомогательным учебным дисциплинам, их воспитанием и обучением занимаются 78 учителей. Все классы школы оснащены наглядными пособиями. В двухэтажном здании школы искусств действуют 15 кабинетов для индивидуального обучения, кабинеты теории, библиотека, ателье, конференц-зал, кабинеты рисования, хореографический зал, столовая и студия звукозаписи. В школе создан уголок Вагифа Мустафазаде.

Отметим, что всемирно известный джазмен Вагиф Мустафазаде учился здесь по специальности фортепиано в 1949–1956 годах. Воспитанниками этой школы является ряд выдающихся азербайджанских композиторов и деятелей искусств.