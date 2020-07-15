Ильхам Алиев: Этот инцидент – не просто пограничное столкновение

«12 июля Армения совершила военную провокацию в товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Это – очередной предательский акт агрессии Армении против Азербайджана, и вся ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении. В результате внезапного вероломного нападения погибли и получили ранения военнослужащие азербайджанской армии, а также гражданские лица».

Как передает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил в письме президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю очередной годовщины попытки переворота 15 июля.

Глава государства отметил, что азербайджанская армия дала достойный ответ на эту провокацию: «Мы отомстили за наших шехидов. Их кровь не осталась и никогда не останется на земле. Азербайджан обеспечит свою территориальную целостность в соответствии с 4 резолюциями Совета Безопасности ООН, нормами и принципами международного права.

Этот инцидент – не просто пограничное столкновение, это – продолжение захватнической политики Армении. Сегодня руководство Армении, как всегда, оставаясь приверженным своей двуличной и лицемерной политике, пытается обмануть как свою общественность, так и мировое сообщество. На фоне господствующих в их стране социально-экономических проблем они воспламеняют конфликт с Азербайджаном, желая добиться определенных целей».