Израильтяне вместе с полицией вошли на территорию армянского квартала «Сад коров» («Коверу партез») в Иерусалиме.

Как передает Sputnik Armenia, об этoм сообщается на странице инициативы «Спасем армянский квартал Иерусалима» в соцсети «Х».

Представитель общины Седрак Балян рассказал, что на территорию без решения суда и без предупреждения вторглась полиция и демонтировала установленные ограждения.

«Месяц назад начальник полиции заверил, что без решения суда действовать не будут. Но сегодня они прибыли с группой из 20-30 полицейских и произвели демонтаж заграждений, не имея на то законных оснований», — подчеркнул он.

Другой представитель общины призвал армян по всему миру объединить усилия и обратиться к правительствам своих стран с призывом оказать давление на Израиль по данной проблематике.

«Мы требуем, чтобы полиция держалась подальше от квартала», — сказал он.