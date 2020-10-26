Ильхам Алиев: Если против нас будет агрессия извне, они увидят эти F-16

“В течение месяца я почти каждый день даю интервью. Мне задают вопрос, что у вас делают турецкие F-16? Я устал отвечать. Идите откройте ваши спутниковые карты. Не видите, что они делают?»

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Идите посмотрите, что делают F-16: в воздухе они или на земле. Все знают, что они на земле и прибыли на учения. Остались там после начала войны. Братская Турция оставила их нам для моральной поддержки. И еще, если против нас будет агрессия извне, то они увидят эти F-16”, — подчеркнул он.