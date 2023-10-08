В настоящее время вектор внимания мирового сообщества, несомненно, смещен в сторону израильско-палестинского конфликта.

Не секрет, что между противоборствующими сторонами стычки носили перманентный характер, однако последний всплеск напряжения говорит о полноценной войне. Военная фаза налицо. Но что об этом думает азербайджанская сторона, которая с Израилем имеет дружественные отношения и стратегическое партнерство.

В беседе с # азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков высказал свое отношение по поводу происходящих событий.

«ХАМАС, напав на израильские поселения, разрушив заградительные сооружения и выпустив несколько тысяч ракет по территории Израиля, совершил очередную преступную, трагическую ошибку.

Эта террористическая атака дорого будет стоить организаторам и исполнителям этих акций. Одновременно пострадают тысячи простых жителей Газы, которые и без ответных израильских бомбардировок и блокады жили в ужасающих условиях», — отметил наш собеседник.

По словам политолога, «очевидно, что приказ на нападение поступил извне, со стороны сил, для которых намечающееся «Соглашение Авраама» между Израилем и Саудовской Аравией представлялось чрезвычайно опасным». Восьмилетнее временное соглашение, ограничивающее иранскую ядерную программу, подходит к завершению. Высока вероятность, что Тегеран сочтет это соглашение, из-за выхода из него США, проваленным и не станет его продлевать.

Как отметил Расим Мусабеков, Иран наращивает объемы обогащенного урана, продолжает плутониевую программу и производство ракет большей дальности.

«Предвидя решительное противодействие со стороны Израиля и арабских стран, Тегеран превентивно вбивает между ними клин, посредством разжигания застарелого палестинского конфликта. Жаль, что деструктивные силы вновь взяли верх.

Мир, безопасность и сотрудничество, так необходимые для развития Ближнего Востока, оказались поверженные войной и ненавистью», — подчеркнул депутат.

«Азербайджан осудил террористическую атаку ХАМАС. Первыми это сделала рабочая группа сотрудничества с Кнессетом, в которой я состою вот уже 12 лет. Мы выразили соболезнование семьям погибших, пожелали раненным скорейшего выздоровления.

То, что в некоторых мусульманских странах выражают свою радость убийствам, в которых погибли сотни израильтян и палестинцев — это проявление варварства», — сказал политолог.

Наш собеседник коснулся и другой стороны медали. А точнее иранского фактора, который неразделим в израильской тематике.

«Если осуждение террористической атаки ХАМАС и солидарность с подвергнувшейся нападению Израилем не понравится в Иране, то меня и полагаю, что большинство азербайджанцев, не волнует.

Что касается дальнейшего развития событий, то полагаю, что Израиль раздавит ХАМАС, уничтожит ее инфраструктуру. Боюсь, что при этом пострадают тысячи жителей Газы, которые стали пленниками террористических структур, прячущихся в жилых кварталах, мечетях, школах, больницах. Жизнь показала, что мир с террористическими организациями невозможен», — заключил Расим Мусабеков.