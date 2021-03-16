Ильхам Алиев был прав: предсказуемая глупость Европарламента

Предсказуемая глупость. Именно этими двумя словами наиболее точно можно охарактеризовать очередную резолюцию Европарламента. На сей раз он «подтвердил и осудил привлечение Турцией сирийских наемников к войне в Нагорном Карабахе». Причем, что особо интересно, эта резолюция от 11 марта 2021 года была не по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому, а по сирийскому конфликту. Впрочем, менее предсказуемо глупой от этого данная резолюция не стала.

Почему мы даем такую оценку данной резолюции? По целому ряду причин. Начнем с того, что Европарламент всегда искал любой сомнительный «повод» для критики в адрес нашей страны. В марте прошлого года, выступая на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва, президент Азербайджана Ильхам Алиев справедливо заметил, что Европейский парламент занял первенство по принятию несправедливых резолюций против Азербайджана. Речь шла тогда о реакции Европарламента на выборы в ММ.

«Их резолюции абсолютно не имеют значения для нас. Но должен сказать, что такие тенденции проявляются в отношении нас и сегодня. Таким образом, мы не приглашаем эту организацию. А они распространяют заявление, что отказываются от наблюдения за выборами в Азербайджане. Это, мягко говоря, политическая фальсификация. Потому что мы не приглашаем вас, не хотим вас здесь видеть, не верим вам. И в таком случае, говорят, что они отказываются. Это удивительно и смешно», — сказал тогда глава нашего государства.

И вот, как видим, Европарламент оказался верен устоявшейся традиции принятия откровенно анти-азербайджанских и анти-турецких резолюций. Кстати, спикер парламента Турции Мустафа Шентоп уже осудил эту резолюцию Европарламента. «В принципе, подобный документ не очень удивил нас. В Европе есть немало политиков, которые думают лишь о личной выгоде и амбициях», – сказал М.Шентоп. Членам Европарламента должно быть стыдно за предвзятую позицию по Сирии, особенно на фоне всего того, что пережила Турция из-за сирийского конфликта, подчеркнул он. А МИД Турции заявило, что ЕП продемонстрировал предвзятое и нечестное отношение к их стране. Также внешнеполитическое ведомство заявило, что Европарламенту следует вместо действий Турции критиковать террористов, подрывающих мир и стабильность в регионе, и придать конструктивное направление решению конфликта в Сирии.

Замечания, как видим, очень уместные. Добавлю к тому же, что все резолюции ЕП не имеют ровным счетом никакой силы. Хотя бы потому, что ни Турция, ни Азербайджан не являются странами-членами ЕС. Кроме того, в этой резолюции не приведено ни одного конкретного доказательства участия мифических боевиков в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. На стороне Армении они воевали. В том числе и под флагами террористической РПК. Кроме того, уже возбуждено уголовное дело в отношении двух иностранцев, привлеченных Арменией к участию в боях в Карабахе. Говоря конкретнее, против граждан Ливана Хагопа Абрахами Терзияна и Хагопа Хжирьяна выдвинуты обвинения по целому ряду статей УК Азербайджана, включая обвинение в терроризме. Но в ЕП всегда отличались «спецификой зрения». Там «слепли», когда речь шла о необходимости осудить РА за конкретные преступления и «прозревали», когда начинался поиск мифических «поводов» для критики в адрес Турции и Азербайджана.

Замечу лишь, что вся эта лабуда про «воевавших за Азербайджан террористов» не выдерживает никакой критики еще и потому, что у нашей страны не было никакой надобности в наемниках. Ведь тысячи военнослужащих ВС АР так и не приняли участие в 44-дневной войне. Она слишком быстро завершилась капитуляцией АР. Кроме того, у нас был огромный резерв в десятки тысяч человек. Граждане республики рвались на передовую, осаждая военкоматы. Да и, ко всему прочему, нынешняя война велась по новым правилам, с участием БПЛА и сверхточного оружия. То есть, большой необходимости в живой силе, как в войнах прошлого, не было. В этих условиях только очень глупый и предвзятый человек может утверждать, что Азербайджану нужны были наемники из других стран в ходе нынешней войны.

При этом, пока без ответа остается простой вопрос — когда нам будут предъявлены все эти мифические «сирийские наемники, воевавшие на стороне Азербайджана»? Азербайджан может предоставить паспорта граждан разных стран мира, воевавших на стороне Армении. А те, кто обвиняют нашу страну ничего, кроме пустых слов, предъявить не могут.

Причем, знаете, кто является первоисточником всех этих слухов? Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. У центра есть лишь один постоянный работник — его основатель Осама Али Сулейман. Который руководствуется правилом «бабушка надвое сказала». Впрочем, это не останавливает ЕП, где всегда нацелены на поиск вымышленных «поводов» для критики в адрес Анкары и Баку.

И последнее. В резолюции ЕП ссылаются на данные Минской группы ОБСЕ. В которую входят три страны — Россия, США, Франция. Ни одна из этих стран не сделала ничего для справедливого урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта за все годы, что длилась оккупация пятой части наших территорий. Более того, США являются государством, официально выделяющим ежегодную финансовую помощь карабахским сепаратистам, а многие президенты Франции открыто называли Армению «сестрой Франции», принимая антитурецкие резолюции.

В этой связи напомню о том, что имело место в декабре прошлого года. Тогда состоялся нежданный визит в Баку сопредседателей МГ ОБСЕ. «Приезд сюда (в Баку – ред.) был вашей идеей. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал с визитом Минскую группу. Но когда меня проинформировали о том, что Минская группа хочет приехать, я не был против. Может у них есть, что мне сказать. Если хотите сказать при камерах, скажите. Если нет, я попрошу их уйти. Слушаю вас», — заявил тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Время показало, что тратить время на общение с ними не стоило. Антиазербайджанская резолюция ЕП, в которой есть ссылка на позицию МГ ОБСЕ, доказала, что там жаждут не справедливости, а поиска поводов для давления на нашу страну. Затея эта была бессмысленной и бесполезной и до 44-дневной войны. Теперь же, после того, как Азербайджан освободил свои территории, это еще более примитивно и глупо.