Игроки «Валенсии» ушли с поля из-за расистского оскорбления со стороны игрока «Кадиса»

Футболисты «Валенсии» ушли с поля в первом тайме матча с «Кадисом» из-за расистских оскорблений в адрес Муктара Дьякаби.

На 36-й минуте после столкновения с защитником «Кадиса» Калой игрок «Валенсии» пошел выяснять отношения с соперником и услышал от него оскорбление на расовой почве. По сообщениям СМИ, Кала назвал Дьякаби «черным дерьмом». После небольшой потасовки между игроками и общением с главным арбитром встречи «Валенсия» в полном составе решила покинуть поле.

Матч был возобновлен спустя несколько минут после инцидента. Игроки «Валенсии» вернулась на поле без Дьякаби, которого заменил Уго Гильямон. В «Валенсии» сообщили, что сам Дьякаби попросил своих товарищей по команде вернуться на поле. (gazeta.ru)

| 2021-04-04T22:46:35+04:00 5 апреля 2021, 00:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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