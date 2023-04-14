Полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль заявил, что считает лучшим футболистом мира аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду, который выступает за «Аль-Наср». Его слова передает Goal.com.

«При всем моем уважении к нему, но мне больше нравилось видеть, как плачет Роналду, а не мои партнеры. Месси лучше, чем Роналду. Мне хотелось бы играть с Лео в «Барселоне», — сказал Буфаль.

Напомним, Роналду перешел в «Аль-Наср» 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для футболиста и его семьи.