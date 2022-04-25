«Подготовка ко второму заседанию платформы «3+3″ по Закавказью ведется».

Об этом в интервью РИА Новости сказал директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар.

По его словам, место и дата встречи будут объявлены.

Москва считает правильным активно задействовать «3+3» для развития взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей, сказал Гончар, добавив, что такое сотрудничество предполагает коллективное рассмотрение вопросов, не обостряют политические противоречия, а, напротив, способствуют повышению взаимного доверия.

По его словам, приоритетными направлениями являются реализация взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры.

«Считаем правильным активно задействовать «3+3» для развития взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей. Логика такого сотрудничества предполагает коллективное рассмотрение вопросов, которые представляют общий интерес, не обостряют политические противоречия, а, напротив, способствуют повышению взаимного доверия. Речь идет о поиске решений для региональных вызовов и проблем самими регионалами.

В числе приоритетных направлений – реализация взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры. Дополнительные возможности для сотрудничества между странами Южного Кавказа и их соседями связаны с раскрытием транзитного потенциала региона, восстановлением транспортных маршрутов в Закавказье, организацией мультимодальных перевозок. Еще один важный трек – взаимодействие в культурно-гуманитарной области.

«Уверен, что обозначенная повестка «3+3» полностью отвечает и интересам Грузии, для которой «двери» – по общему согласию всех стран-участников – остаются открытыми», — подчеркнул дипломат.