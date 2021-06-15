Американский концерн IBM разместил в Германии самый мощный коммерческий квантовый компьютер в Европе. Процедура запуска системы IBM Quantum System One состоялась в дата-центре концерна в Энингене во вторник, 15 июня. В церемонии в заочном режиме из-за коронавирусных ограничений приняли участие генеральный директор IBM Арвинд Кришна, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, а также представители Общества имени Фраунгофера — крупнейшего европейского объединения институтов прикладных исследований.

В своем видеообращении Ангела Меркель назвала квантовый компьютер «чудом техники» и призвала приложить усилия для защиты места Германии среди мировых лидеров в области квантовых технологий. По словам канцлера, речь идет о технологии будущего, с помощью которой можно было бы достичь прорывов в медицине и революционизировать исследования материалов, поскольку благодаря быстроте квантовых компьютеров стали бы возможны сложнейшие вычисления. Меркель также заявила, что правительство выделит два миллиарда евро на продвижение технологий и намерено в течение двух лет обеспечить изготовление собственного прототипа квантового компьютера. (DW)