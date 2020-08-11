И после этого Арье Гут провокатор?

Армянская пропаганда в последние годы довольно часто попадает впросак. Это заметно чувствовалось в дни июльской эскалации на армяно-азербайджанской границе, когда представители Минобороны Армении распространяли байки о нанесенном азербайджанской армии «значительном уроне».

Примечательно, что наряду с армянскими СМИ, в информационной войне с Азербайджаном активно принимает участие и армянский филиал международного российского новостного агентства «Sputnik Армения». В этот раз это издание распространило пресс-релиз еврейской общины Армении по случаю публикации со стороны уроженца Азербайджана, израильского эксперта Арье Гута на своей Facebook-странице фотографии оскверненного Мемориала жертвам Холокоста в Ереване.

В первую очередь, обращает на себя внимание факт того, что именно не армянское издание публикует пресс-релиз еврейской общины Армении, который содержит обвинения в адрес уроженца Азербайджана. Этим шагом «Sputnik Армения» уже в который раз наносит ущерб российским интересам на международной арене.

Однако вернемся к пресс-релизу еврейской общины Армении. Оказывается, эта организация заявляет, что «Арье Гут, используя фотошоп, представил фотографию памятника «Жертвам Геноцида и Холокоста» в оскверненном виде, что абсолютно не соответствует действительности». «Подоплека этой акции очевидна — вбить клин между нашими народами», — подчеркивается в заявлении еврейской общины Армении.

Хотелось бы, чтобы еврейская община Армении все же вспомнила, что произошло 19 октября 2010 года. В этот день был осквернен Мемориал жертвам Холокоста в Ереване. Эту фотографию и опубликовал на своей Facebook-странице Арье Гут. Естественно, фотография не является коллажом, как это пытаются преподнести в еврейской общине Армении. По крайней мере, председатель еврейской общины Армении Римма Варжапетян-Феллер должна знать, что эта фотография не подделка в силу того, что в тот период она подписывала вместе с главным раввином Армении Гершом Меиром Бурштейном заявление об этом акте вандализма. И армянская пресса об этом тоже писала и фотографию приводила — https://rus.azatutyun.am/a/2196302.html

Несмотря на это в нынешнем заявлении еврейской общины подчеркивается, что «в Армении никогда не было и нет антисемитизма». А как же неоднократное осквернение Мемориала жертвам Холокоста в Ереване?

Об оголтелом уровне антисемитизма в Армении свидетельствуют множество фактов. Согласно результатам социологического исследования Pew Research Center, жители Армении среди стран Центральной и Восточной Европы оказались самыми нетолерантными по отношению к евреям. Так, Pew Research Center провел исследования в 18-ти странах Центральной и Восточной Европы в период с июня 2015 года по июль 2016 года. И согласно обнародованным данным, 32% жителей Армении не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. Это самый высокий уровень антисемитизма среди всех исследованных стран.

В отчете «Антисемитизм в Армении (2002-2006)», размещенном на сайте Евроазиатского еврейского конгресса, отмечается, что армяно-еврейские отношения помимо всего прочего омрачает факт возвеличивания в Армении ярого дашнака, генерала Дро (Драмастамата Канаяна), который сотрудничал с нацистской Германией, являясь командующим батальонов Армянского легиона.

Сайт WikiLeaks.org приводит выдержки из документа 2008 года от Госдепа США, в котором указывается, что армянская пресса использовала антисемитизм для того, чтобы очернить оппозицию, в частности экс-президента Левона Тер-Петросяна из-за того, что его жена – еврейка.

В Армении также часто звучат обвинения в адрес евреев в том, что они активно помогали туркам в «геноциде армян». К примеру, лидер Народной партии Армении, кандидат в президенты (2008 год) Тигран Карапетян напрямую заявил, что евреи принимали непосредственное участие в организации «геноцида армян». А председатель партии «Армяно-арийский орден» Армен Аветисян в январе 2005 года за неоднократные попытки разжигания межэтнической розни между армянами и евреями был арестован, но отделался условным сроком.

В феврале 2002 года в ереванском Доме писателей состоялась презентация книги Ромена Епископосяна «Национальная система», изданной на армянском и русском языках. В этой книге турки именуются «нацией-убийцей», а евреи – «нацией-разрушителем». В главе «Величайшая фальсификация ХХ века» автор голословно заявляет, что «Холокост — это миф».

Помимо этого, на совести армянских националистов десятки тысяч убитых и замученных евреев в Азербайджане в 1918-1919 годах. Тогда горские евреи, проживавшие на территории ныне Губинского района, отказались вступать в союз с армянскими бандами против мирного мусульманского населения и предложили избежать кровопролития. Это привело к массовым убийствам евреев Азербайджана со стороны армянских националистов.

И после этого еврейская община Армении утверждает, что евреям в этой стране ничего не угрожает, а Арье Гут провокатор…