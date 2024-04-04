Классиков нужно не только почитать, но и почитывать. Уж очень часто написанное ими реализовывается в реальной жизни. Вспомним, например, повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце». Там был один персонаж, который любил оценивать в ходе застолья с водочкой переписку Энгельса с Каутским, доводя до бешенства своими выводами профессора Преображенского. Звали его Полиграф Полиграфович Шариков.

Кем он был в начале повести и кем стал в ее конце — всем известно. Но речь ныне идет о промежуточном этапе в жизни этого персонажа булгаковской повести. На звание прототипа которого активно выдвигается заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян. О его прошлом я вспоминать не собираюсь, как и рассуждать о его будущем. Но вот в своем нынешнем состоянии он очень похож на Шарикова, рассуждающего о переписке Энгельса с Каутским.

Он решил прокомментировать телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он пояснил, что это суверенное право Армении развивать сотрудничество с партнерами, в том числе с США и ЕС. При этом, он назвал заявления, сделанные главой нашего государства в ходе разговора с Блинкеном неприемлемыми.

Сразу замечу, что неприемлемыми были пьяные танцы премьер-министра Армении Никола Пашиняна в оккупированном на тот момент Ханкенди и его же заявления о том, что «Карабах — это Армения и точка». Азербайджан смог доказать ошибочность этих провокационных шагов Пашиняна, полностью восстановив свои суверенитет и территориальную целостность. И вынудив Никола Воваевича подписывать трехсторонее заявление в ночь на 10 ноября 2020 года.

Где он его подписал, не решившись появиться в кадре — вопрос до сих пор открытый. Доподлинно известно лишь то, что экзекуции Пашиняну тогда удалось избежать. Удары на себя, в прямом смысле слова, принял Арарат Мирзоян, который был награжден за это должностью главы МИД Армении. А Пашинян с тех пор регулярно, как прилежно выучивший домашнее задание школьник, заявляет о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в полном объеме, включая анклавы.

Такова сила аргументов официального Баку.

Уверен, что Ваан Костанян слишком молод и импульсивен и именно поэтому он не понимает последствий сказанного им. Ведь начать нужно с того, что звонок был совершен американской стороной, госсекретарем США Блинкеном. Который заявил, что получил информацию об обеспокоенности азербайджанской стороны, вызванной предстоящей 5 апреля трехсторонней встречей между США, Европейским Союзом и Арменией, и отметил, что посчитал важным поговорить об этом с президентом Ильхамом Алиевым и внести ясность в вопрос. В итоге, мы услышали от госсекретаря США, что суть упомянутой встречи будут составлять вопросы экономического развития Армении.

Верить его словам или нет — тема отдельной статьи. Но фактом является то, что глава нашего государства четко заявил Блинкену, что, по имеющимся у него сведениям, в процессе подготовки к трехсторонней встрече также обсуждались такие вопросы, как военная помощь Армении и проведение совместных военных учений, создание военной инфраструктуры на приграничных с Азербайджаном территориях, вооружение Армении по линии Европейского фонда мира Европейского Союза и за счет бюджета США.

Глава нашего государства четко заявил, что подобные шаги, имеющие анти-азербайджанскую направленность, в том числе политика вооружения Армении Францией, подталкивают к гонке вооружений и приведут к провокациям в регионе. Это и есть жесткое отстаивание национальных интересов Азербайджана. Именно благодаря этому Азербайджан сумел полностью восстановить свою территориальную целостность, одержав победу в 44-дневной войне и проведя блестящую однодневную контртеррористическую операцию.

Сделано все это было вопреки планам и сопротивлению всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И, естественно, вопреки планам мирового армянства и руководства Армении, которое тогда названивало в ходе 44-дневной войны куда можно и нельзя, но все без толку. Сейчас официальный Ереван пытается совершить очередной «финт ушами», называя все это «диверсификацией внешней политики». Звучит все это анекдотично, если вспомнить о том, что РА все еще имеет на своей территории российские военные базы и является членом ЕАЭС и ОДКБ.

Такая игра в «геополитическую бисексуальность» смешит. Ведь, РА до сих пор лишена многих атрибутов суверенитета и независимости. Но мы бы плевать хотели на все эти реалии РА с высоты Флейм Тауэрс, если бы официальный Ереван не пытался проводить политику, способную сорвать мирный процесс и привести к новой войне. И именно об этой обеспокоенности нашей страны в разговоре с госсекретарем США четко и обоснованно заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это была та работа, которую и должен выполнять глава государства. Но, как гласит известная восточная поговорка, откуда ишаку знать, что такое шафран?! Иначе говоря, откуда Ваану Костаняну знать, что такое грамотная и последовательная внешняя политика? Он же видел иное — бесконечные «финты ушами» руководства своей страны. И потому не удивительны его нынешние речи, до смешного напоминающие рассуждения Шарикова.