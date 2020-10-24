Хулуси Акар заявил в НАТО, что Турция поддерживает Азербайджан

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар принял участие в заседании министров обороны стран-членов НАТО, проходившем в онлайн-формате. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны.

По словам Х.Акара, на заседании также были обсуждения события, происходящие между Азербайджаном и Арменией.

“Мы нашли возможность озвучить свои мысли по поводу того, что надо сделать для обеспечения мира и стабильности. Основная позиция, которой мы придерживаемся – главным условием для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе является незамедлительный вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Мы касались этого во время переговоров”, — отметил министр.

Он также добавил, что во время заседания неоднократно повторил, что его страна однозначно поддерживает позицию азербайджанских тюрок.