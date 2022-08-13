Турецкая армия своевременно предпринимает необходимые меры по охране границ.

Как передает Анадолу, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Министр сообщил, что с 24 июля 2015 года нейтрализовано 35 тысяч 656 террористов.

Заявив, что шехиды и ветераны, а также их семьи очень ценны для Турецкой Республики, министр сказал, что самая большая заслуга в неприкосновенности границ принадлежит им.

«Мы никогда не забудем их, мы не позволим им быть забытыми, память о них вечна»,- отметил Хулуси Акар.