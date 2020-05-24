Хулуси Акар провел праздничную ночь в военной части на границе с Сирией — ФОТО

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и командующие родами войск провели ночь в расположении одной из приграничных военных частей в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом, сообщает Анадолу.

В воскресенье утром глава оборонного ведомства обратился в режиме видео-конференции к командующим частями, дислоцированными в Сирии и на севере Ирака.

Министр был проинформирован о ситуации в зонах проведения антитеррористических операций, поздравил военных с праздником Рамазан.

Министр далее встретился с группой сотрудников спецназа, участвующий в операциях против террористов на севере Сирии.

Акар поздравил их с праздником Рамазан, при этом соблюдая меры предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

Далее министр обороны направился в Штаб проведения операций в сирийских Идлибе и Африне.

По словам Акара, поддержка боевого духа военнослужащих и мотивация очень важны для успеха поставленных задач.