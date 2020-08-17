Художник из Санкт — Петербурга посвятила выставку Муслиму Магомаеву

Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) представил онлайн-выставку картин «Лики искусства», подготовленную петербургской художницей Натальей Шевченко (творческий псевдоним Натан). Она посвятила выставку Муслиму Магомаеву, — сообщили # организаторы виртуального вернисажа.

Сегодня весь мир отмечает 78 годовщину со дня рождения выдающегося азербайджанского певца, актера, композитора и кумира миллионов Муслима Магомаева.

В 2019 году коллекция «Лики искусства» выставлялась в Государственной азербайджанской академии художеств (город Баку). Ее картины находятся в 36 государственных и частных коллекциях России и зарубежья.