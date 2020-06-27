«Хрупкий мир» держится лишь на том, что Израиль может себя защитить от любого врага»

Израиль намерен аннексировать западную часть реки Иордан. Данное решение еврейского государства вызвало ряд критики в арабских странах и в целом мусульманском мире. Даже такие страны как Иордания, ОАЭ и Египет не довольны данным решением и грозятся разрывом отношений.

О том, к чему данная ситуация может привести, не разрушит ли это «хрупкий мир» в регионе Ближнего Востока, а также о реакции Турции и Ирана, рассказал # израильский эксперт Юрий Бочаров.

— С 1 первого июля Израиль начинает процесс присоединения западного берега реки Иордан. Можно оценить шансы Израиля на реализацию задуманного?

— Начнем с того, что это очередной пропагандистки фейк и направлен в основном на людей, находящихся вдалеке от местных реалий и судящих о региональной политике исходя из заголовков газет. Вообще-то по западному берегу реки Иордан проходит израильско-иорданская граница, которая и так под полным израильским контролем. И как отметил министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, комментируя планы распространения суверенитета на палестинскую территорию: «Все понимают, что Иорданская долина аннексирована не будет».

Но стоит отметить, что в результате поселенческой политики, проводимой практически со дня образования государства Израиль, на территории Палестинской автономии построены не только небольшие поселения, но уже несколько крупных израильских городов, где живут и работают только израильтяне.

Эти территории де-факто и так под полным контролем Израиля, вот о них и идет речь, о суверенитете на отдельные районы Иудеи и Самарии. Это как с признанием Иерусалима столицей Израиля. Де-факто и де-юре Иерусалим столица Израиля, это априори понимали все. Но когда американцы это сказали вслух, поднялись шум и крик, с теми же фразами: «что хрупкий мир на Ближнем Востоке рухнет»! Но как мы все понимаем, тот крик уже все быстро забыли и мир не рухнул.

— Такие страны как ОАЭ, Иордания и Египет, которые в последнее время смогли выстроить отношения с Израилем, выступают против данного решения и говорят о том, что восстановить отношения будет сложно. Не нарушит ли этот процесс хрупкий мир в данном регионе?

— Наш «хрупкий мир» держится лишь на том, что Израиль может себя защитить от любого врага. В нашем регионе понимают лишь силу и чем ты сильнее, тем более тебя уважают. И все те страны, которые сегодня выстраивают взаимоотношения с Израилем, строят их исходя из собственных интересов в регионе и без учета проблем палестинцев и их автономии. Но находясь как бы в блоке «единого» — именно в кавычках — арабского мира, они вынуждены соблюдать приличия и правила содружества.

Именно исходя из этих установок, они и «осуждают» Израиль, но в основном на страницах своих газет или с трибун совместных форумов. К тому же у всех у них есть более серьезные и реальные враги в нашем регионе, так что им есть с кем воевать и как защищать, порой и вместе с Израилем, наш региональный «хрупкий мир».

При этом Израиль находится в постоянном контакте с руководством данных стран, дословно разъясняя им свою позицию и планируемые действия. Так, на днях глава «Моссада» Йоси Коэн посетил Иорданию, где встретился с королем Абдаллой и передал ему послание от главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, связанное с планом распространения израильского суверенитета на отдельные районы Иудеи и Самарии. Так что те, кто в теме, все знают и все понимают, как и зачем.

— Какую реакцию ожидают в Израиле от Турции и Ирана?

— Иран и так находится в состоянии необъявленной войны с Израилем. Хотя сегодня эта война фактически проходит на территории Сирии, которую Иран пытается поставить под свой контроль, периодически снабжая все проиранские формирования оружием. Но с этим Израиль борется регулярно, уничтожая их военные базы и склады. И хотя Израиль в основном не берет на себя ответственность за удары по целям в Сирии, но все понимают, почему и чьи неизвестные самолеты бомбят объекты каких-то непонятных фабрик и якобы пустующих ангаров, после того как туда прибывают грузы военного назначения из Ирана. Так что нынешнее противостояние с Ираном будет продолжаться без всякого учета палестинской проблемы с обоих сторон.

Турция сегодня, пытаясь вернуть себе региональное лидерство, решает в основном собственные политические и экономические вопросы, как в соседнем «Курдистане» и в приграничных районах Сирии, так и на просторах Средиземноморья, входя в конфронтацию с Кипром и Грецией. Естественно, она периодически использует палестинский вопрос, как региональный лидер, для достижения своих геополитических целей, но не более того. Отношения Израиля с Турцией если и будут выстраиваться, то явно не на палестинской платформе и тем более без учета их интересов. Но это все будет завтра, а сегодня лишь осуждение со всех трибун, но не более того.