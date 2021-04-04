Христиане отмечают Пасху

Христиане по всему миру отмечают сегодня Пасху.

Второй год подряд она проходит на фоне пандемии коронавиурса.

Пасха — древнейший и самый важный христианский праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа.

Как и год назад, многие страны, в первую очередь европейские, ужесточили ограничения на этот период. Так, например, в Италии на территории всей страны ввели карантин, соответствующий режиму «красной зоны». По данным источников Reuters, месса папы римского Франциска пройдет на несколько часов раньше, чтобы граждане смогли вернуться домой до наступления комендантского часа. В некоторых странах дополнительных мер не вводят, но власти призывают людей придерживаться действующих и сократить число контактов. Власти Германии, планировавшие ужесточить карантин, от этой идеи в итоге отказались. Католическая община в России хоть и ввела дополнительные ограничения на Пасху, но они не сильно скажутся на богослужениях – храмы в праздник будут открыты для верующих.

Напомним, что православные христиане в этом году отмечают Пасху 2 мая.