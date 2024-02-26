Завершение зимы и приход весны отмечается в Азербайджане и многих других странах Востока как праздник Новруз. Фактически, подготовка к празднику начинается за месяц до самой праздничной даты.

Так, издревле особенно праздничными считаются вторники. Каждая из предстоящих четырех недель, а вернее четырех вторников (чершенбе), посвящена одной из четырех стихий и называется соответственно.

Четыре предшествующих празднику вторника называются Су чершенбеси (вторник воды), Одлу чершенбе (вторник огня), Торпаг чершенбеси (вторник земли) и Ахыр чершенбе (последний вторник).

Так, по народным поверьям, в первый вторник обновлялась вода, и все стоячие воды приходили в движение. Во второй обновлялся огонь, в третий – земля. В четвертый вторник ветер раскрывал почки деревьев, и, по народным приметам, наступала весна. Так, считалось, что вселенная состоит из четырех элементов – воды, воздуха, огня и земли.

Так, сегодня в Азербайджане отмечают первый из вторников Новруза — Су чершенбеси. Во всех регионах страны жители исполняют обряд, при котором следует перепрыгивать через проточную воду, что символизирует избавление от прошлогодних грехов. Девушки ходят к роднику, чтобы набрать чистой воды, а многие из них гадают по воде на суженого. Также во многих регионах страны уже начинают сажать сямяни — проращивать пшеницу, зеленые побеги которой являются одним из главных атрибутов праздника.