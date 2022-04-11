Хорватия потребовала сократить численность персонала посольства России в Загребе. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в диппредставительстве.

«Хорватия потребовала сократить число сотрудников российского посольства в Загребе, получена соответствующая нота», — отметили в дипмиссии.

По данным государственного информационного агентства HINA, речь идет о требовании сократить дипломатический и административно-технический состав посольства России на 24 сотрудника.

Ранее с требованием сократить число сотрудников российских посольств выступили власти Словакии и Словении.