Хочет ли Зеленский войны?

Систематические и частые поездки последнего времени в зоны конфликта, особенно, в Донбасс, недавняя встреча с президентом Турции Р.Т.Эрдоганом и довольно резкие заявления в адрес России – пожалуй, все это подтверждает, что президент Украины Владимир Зеленский делает серьезные попытки для поиска путей решения проблемы Восточной Украины.

Да, в предыдущих статьях мы уже не раз замечали, что освобождение Азербайджаном своих оккупированных районов и фактическое решение затянувшейся тридцатилетней нагорно-карабахской проблемы придало новый импульс и для решения других конфликтов в постсоветском пространстве, которые уже считались замороженными на неопределенное время.

Плюс, успехи Азербайджана повысили интерес и других постсоветских государств к региональной роли и миротворческому потенциалу братской Турции. Поэтому последний визит президента Владимира Зеленского в Турцию легко вписывется в это предположение и его вовсе не стоит считать случайным. Но тут есть некоторые нюансы.

В нагорно-карабахской проблеме Россия участвует косвенным образом, чего не скажешь о других конфликтах. Так, в грузинском и украинском конфликтах Россия является непосредственным участником. Поэтому дипломатическая и политическая поддержка Украины Турцией может быть только в ограниченных масштабах, хотя официальная Анкара не раз заявляла, что она поддерживает территориальную целостность Украины, даже Крым считает суверенной частью последней. Напомним, что до последнего времени власти США, особенно, президент Дональд Трамп выступал с не совсем внятными и однозначными заявлениями по поводу Крыма, даже не раз заявлял, что Крым следует считать частью России.

Понятно, что в украинском вопросе большую активность должны проявлять не Турция, а США и Европа вместе взятые. Но мы пока не наблюдаем подобной активности. Хотя ясно, что для того, чтобы мы стали свидетелями нового подхода к украинской проблеме новой власти США, требуется определенное время. На днях, т.е. 13 апреля, государственный секретарь США в Брюсселе встретился со своим украинским коллегой. Нам очень понравилось заявление украинского министра иностранных дел, который заявил, что его страна является частью западного мира и никогда не станет частью русского мира.

Почти все политические наблюдатели и аналитики хором говорят, что НАТО и, в том числе, его основное ядро – США в украинском вопросе опасаются России. Хотя, когда их самолеты летали в небесах бывшей Югославии, они почему-то не опасались Москвы! Интересно, что когда натовские корабли плывут в Черном море, они тоже не очень-то опасаются России!

Конечно, realpolitik (реальная политика) предполагает, что к цели надо идти постепенно, т.е. шаг за шагом. Вдобавок, некоторые детали зависят непосредственно от самой Украины. Во-первых, Украина сама должна начать решать собственную проблему. Сначала Афганистан, а потом маленькая Чечня показали, что военная мощь России в большей степени является мифом. Кабул с помощью партизанской войны смог полностью вытеснить Россию из собственной территории. Украинцы показали, что они революции могут делать, но с лидерами им не везет. «Отечественная война» — у Украины нет другого выхода кроме этого сценария. Вдобавок, Азербайджан на своем собственном опыте показал, что подобные конфликты можно решить только военным путем.

Во-вторых, Украина, конечно, имеет больше дипломатических ресурсов. Но тут приходится отметить один момент. Нам кажется, что отношение европейских стран к Киеву не очень-то и искреннее. Дело в том, что в случае выхода из кризиса, Украина может стать одной из крупных стран континента, что не в интересах других хозяев европейского мира: в Европе «вакансии хозяев» уже заняты и пустуют только «вакансии слуг» …

В то же время, демографические ресурсы, геополитическое расположение и даже промышленность Украины могли бы стать крупным вкладом в общее дело НАТО и ЕС. Нам кажется, что Киев должен углубить свои отношения с Вашингтоном. Ведь США нуждаются в новых европейских друзьях.

Заметим, что соседняя Грузия, вот уже несколько лет проводит схожую политику, однозначно поддерживая все инициативы США. Такая политика уже приносит результаты, и правы американские политики и дипломаты, когда говорят, что Грузия стала независимой страной благодаря им. Это вполне обоснованное и аргументированное заявление, хотя в этом деле не стоит забывать и вклад соседнего Азербайджана.

И тут стоит особо подчеркнуть, что, когда Россия хотела полностью оккупировать Грузию, его остановили США. Украине не стоит забывать об этой важной детали…