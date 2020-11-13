Хикмет Гаджиев: «В период с 27 сентября по 10 ноября были убиты 93 гражданских лица»

С 27 сентября Армения выпустила по территории Азербайджана более 30 тысяч снарядов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной оценке ущерба, нанесенного армянами гражданам Азербайджана во время войны, заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в результате нападений армянских вооруженных сил в период с 27 сентября по 10 ноября были убиты 93 гражданских лица, более 400 получили ранения.