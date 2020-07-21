Хикмет Гаджиев: «Армения не раз грозилась нацелить свои ракеты на нефтегазовую структуру в Баку»

«Азербайджан никогда не нацеливался на критическую инфраструктуру. Это не входило и никогда не будет входить в ее политику. Это Армения использует такие вопросы в политических целях, именно ради дезинформации».

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Наряду с этим я бы хотел отметить ряд заявлений армянской стороны в данном направлении. Прежний президент Армении не раз грозил, что имеющиеся в арсенале Армении ракеты «Искандер» и «Скад» будут нацелены непосредственно на Азербайджан – нефтегазовую структуру в Баку и его окрестности. Кроме того, военно-политическое руководство Армении грозило ударить имеющимися в их арсенале ракетами «Искандер» и другими ракетными системами по Мингячевирскому водохранилищу Азербайджана, также были заявления угрожающего характера разрушить азербайджанские города, превратить их в руины, как Агдам», — сказал он.

Х.Гаджиев подчеркнул, что армянская сторона неоднократно заявляла о том, что нацеливается на инфраструктуру Азербайджанской Республики критического значения, а также нефтегазовые трубопроводы: «Все это непосредственный показатель неприкрытых намерений военного руководства Армении. В отличие от Армении, азербайджанская сторона не имеет политики нацеливания на какие-либо значимые стратегические объекты».