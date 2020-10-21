Хикмет Гаджиев: 20 октября Армения выпустила 498 снарядов по 6 азербайджанским городам

Армения продолжает совершать военные преступления против мирного азербайджанского населения
Об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что 20 октября по 6 городам Азербайджана были выпущены 498 снарядов, 4 ракеты и совершены 3 дрон-атаки:
Тертер — 423 снаряда,
Агдам — 49 снарядов,
Агджабеди — 24 снаряда,
Геранбой — 2 снаряда
Нафталан/Геранбой — ракеты «СМЕРЧ».
В результате этого в Тертере погибли два мирных жителя, один — получил ранения.