Среда объявлена «днем гнева» против Израиля ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщил телеканал i24.

«Хезболла» заявила, что 18 октября станет «днем гнева» против Израиля. Причиной стал удар по госпиталю в секторе Газа. Движение направило гражданам арабских и мусульманских стран призыв выйти на улицы для акции протеста.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. Как сообщает министерство здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами снаряда стали женщины и дети. Всего погибли и пострадали более 800 человек.

Арабские страны, Иран и Турция незамедлительно осудили нападение. Палестинский премьер-министр назвал это «ужасным преступлением, геноцидом» и заявил, что страны, поддерживающие Израиль, также несут ответственность.

Изначально израильские военные заявили, что не располагают какими-либо подробностями о взрыве, но проводят проверку.

Ранее ЦАХАЛ обвинял ХАМАС в использовании палестинских гражданских лиц в качестве живого щита.

Тем временем президент Израиля Ицхак Герцог осудил смертоносный взрыв в баптистской больнице Аль-Ахли в городе Газа, который, по его словам, был вызван ракетой «Исламского джихада» (организация запрещена в России), и раскритиковал сообщения СМИ о трагедии.

«Ракета «Исламского джихада» убила множество палестинцев в больнице Газы, месте, где следует спасать жизни», — написал Герцог в социальных сетях.

По данным ЦАХАЛ, взрыв был вызван «неудавшимся запуском ракеты» группировки «Палестинский исламский джихад».

Герцог отверг обвинения со стороны официальных лиц сектора Газа, обвиняющих ЦАХАЛ во взрыве.