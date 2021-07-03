Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон подписал новое соглашение с командой Mercedes.

Как сообщается на сайте Mercedes, контракт рассчитан на два года.

36-летний Хэмилтон выступает в Mercedes с 2013 года, шесть раз став в составе команды чемпионом мира. Будучи пилотом Mercedes, он выиграл 77 этапов чемпионата.

В прошлом году Хэмилтон в седьмой раз выиграл чемпионат мира, сравнявшись по этому показателю с немцем Михаэлем Шумахером. Один из чемпионских титулов в карьере он выиграл, будучи пилотом McLaren – команды, за которую британец выступал до перехода в Mercedes. Также он превзошел два рекорда легендарного немца — по числу выигранных Гран-при. (interfax.ru)