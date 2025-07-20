С 2026 года Соединенные Штаты начнут взимать дополнительный сбор в размере 250 долларов за каждую неиммиграционную визу, включая туристические (B-1/B-2), студенческие (F/M), рабочие (H-1B) и обменные визы (J).

Об этом сообщает CBS News.

Новый сбор Visa Integrity Fee стал частью масштабного закона One Big Beautiful Bill, подписанного президентом Дональдом Трампом. Исключение составляют лишь дипломатические категории виз A и G.

По оценкам экспертов, общая стоимость получения туристической визы может вырасти до 450-470 долларов, что в 2,5 раза превышает текущую сумму. Кроме нового сбора, также повышаются другие сопутствующие платежи.

Согласно официальному тексту закона, сбор «за добросовестность» рассматривается как залог, который может быть возвращен, если заявитель покинет США в течение пяти дней после окончания визы, не нарушив условий пребывания и не подав на продление. Однако для студентов и рабочих виз это означает, что деньги могут зависнуть на годы.

Американская ассоциация туристических агентств (ASTA) и Ассоциация путешествий США раскритиковали нововведение. Глава U.S. Travel Association Джефф Фриман заявил, что новые сборы «наносят ущерб индустрии международного туризма».

Администрация Трампа называет бюджетный законопроект «Big Beautiful Bill» («большой красивый законопроект» или «мегазаконопроект»).

Это неофициальная, эмоционально-окрашенная популистская фраза, которую Трамп часто использовал в отношении любого документа или договоренности, которую он считал важной и «красивой», как нечто большое, эффективное, привлекательное с точки зрения политики и влияния.

Законопроект прошел сложный путь утверждения и имел скандальный подтекст.

Сенат утвердил документ 1 июля с перевесом в один голос, который дал вице-президент Джей Ди Вэнс. Трамп активизировал контакты с республиканцами в Сенате, чтобы добиться такого результата.

Палата представителей рассматривала и утвердила законопроект 3 июля также с минимальным перевесом в голосах.

Одним из ярых критиков документа является бизнесмен Илон Маск. По его мнению, закон спровоцирует существенный рост государственного долга США.

Маск неоднократно открыто критиковал закон в соцсетях, что вызвало эмоциональный конфликт с Трампом в июне.