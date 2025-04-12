Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что отправило переговорную делегацию в Египет для продолжения консультаций о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

«Делегация ХАМАС во главе с [лидером движения в Газе] Халилем аль-Хейей сегодня направилась в Каир по приглашению египетской стороны», — говорится в сообщении. Радикалы добавили, что представители движения, как ожидается, обсудят «достижение соглашения о прекращении огня с переговорщиками из Египта и Катара» во время консультаций в Каире.