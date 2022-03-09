8 марта ряд правительственных сайтов России были взломаны хакерами, в частности речь о сайтах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Роскомнадзора, министерств энергетики и культуры, Росстата, сообщает «Медиазона».

На сайтах разместили антивоенную картинку, которая широко распространена в украинском сегменте Facebook и Twitter, ее использовали для иллюстрации разницы между украинцами и россиянами.

«Наши коллеги классно поработали, сайты ФСИН, минкульта, минэнерго, «Росатома» и еще ряда институций сейчас выглядят так», – подписали авторы сообщения скриншот сайта Федеральной службы РФ по интеллектуальной собственности (Роспатент). Сейчас этот сайт не открывается. На сайте российского минкульта размещено сообщение о проведении технических работ. /gordonua.com/