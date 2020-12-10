Hа основной магистрали Хьюстона вывешен лозунг “Карабах – это Азербайджан!”

В городе Хьюстон американского штата Техас установлены билборды с лозунгом «Карабах – это Азербайджан!».

Билборды, установленные по инициативе руководителя Ассоциации городов-побратимов Хьюстон-Баку Ирады Ахундовой, посвящены 8 ноября – Дню Победы нашего народа.

Hа билбордах, размещенных у основной магистрали Хьюстона, изображены карабахские скакуны и карта Азербайджана, указаны резолюции номер 822, 853, 874, 884, принятые Советом Безопасности ООН для безотлагательного и безоговорочного освобождения территорий Азербайджана.

Билборды будут демонстрироваться в течение месяца.