На участке Байкало-Амурской магистрали в Бурятии подорван второй грузовой поезд за сутки. Взрыв произошёл на объездном пути вокруг Северомуйского тоннеля, повреждённого первым взрывом 29 ноября. Оба инцидента могут быть спецоперацией Службы безопасности Украины.

О подрыве второго поезда сообщили иркутская редакция Mash, «База», источник ряда украинских СМИ в СБУ, очевидец в социальных сетях, найденный Радио Свобода. Инцидент произошёл приблизительно в пяти километрах от Северомуйского тоннеля, сообщил предполагаемый очевидец. Предположительно, речь идёт о железнодорожной ветке Северомуйского обхода. Он используется как резерв для основной магистрали БАМ.

Взорвались цистерны с топливом, которое перевозил поезд. По данным Mash, взорваны были два вагона. «База» сообщает, что выгорели четыре вагона. Утверждается, что никто не пострадал. Официальные источники о второй аварии на момент публикации новости не сообщали.

Северомуйский обход используется как объездная дорога вокруг открытого в 2003 году одноимённого тоннеля. Пятнадцатикилометровый тоннель — самый протяжённый на железных дорогах в России. Байкало-Амурская магистраль активно используется для торговли с Китаем.

Нагрузка на магистраль резко выросла после начала полномасштабного вторжения в Украину из-за перемещения транзита грузов из порта Новороссийска и портов Балтики. За прошлый год через Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали было переправлено 149 миллиона тонн грузов, свидетельствует статистика РЖД.

Утром 1 декабря сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после взрывов на БАМ. Официально власти это не подтверждали. (svoboda.org)