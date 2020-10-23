Гёксель Гюмюшдаг: ««Карабах» может провести здесь как дома и две другие встречи»

«Когда я вчера приехал на базу, мне сказали, что УЕФА не разрешил азербайджанскому клубу «Карабах» играть на своем поле. Я услышал, что среди альтернативных стран есть и Турция».

Как сообщает аpasport.az, об этом сказал президент турецкого клуба «Башакшехир» Гёксель Гюмюшдаг.

Руководитель клуба выразил удовлетворение тем, что матч II тура Лиги Европы «Карабах» – «Вильярреал» пройдет на стадионе «Башакшехир Фатих Терим»: «Азербайджанский клуб сообщил, что если УЕФА и «Башакшехир» разрешат, то хотел бы сыграть на нашем стадионе. Я сказал, что мы будем гордиться, если сможем принять здесь наших азербайджанских, и особенно наших карабахских братьев. Мы всегда были «два государства – одна нация». Дружба, братство познаются в трудные дни. Мы готовы предоставить «Карабаху» и наш стадион, и наш клуб, и даже наши дома. Я распорядился, чтобы немедленно сообщили о том, что мы готовы к этому. УЕФА спросил нас о нашем решении, и мы ответили утвердительно».

Г.Гюмюшдаг отметил, что не обеспокоен и проблемой с газоном, которая возникнет в связи с участием его команды в Лиге чемпионов: «28 октября в матче Лиги чемпионов мы примем ПСЖ, а на следующий день «Карабах» встретится с «Вильярреалом». Мы даже не считаем нужным говорить в такой момент о проблеме, которая возникнет в связи с газоном. Мы готовы принять их у нас наилучшим образом и примем наших братьев, клуб «Карабах» на самом высоком уровне».

Президент «Башакшехира» отметил, что они согласятся даже на проведение на их стадионе всех 3 домашних матчей «Карабаха»: «Мы согласны на проведение здесь всех 3 домашних игр «Карабаха». Но пока УЕФА принял решение в связи с одной игрой. Если УЕФА примет положительное решение, то «Карабах» может провести здесь как дома и две другие встречи».