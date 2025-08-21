Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social черно-белое фото с российским лидером Владимиром Путиным, сделанное на недавней встрече в Анкоридже на Аляске. Коллаж дополнил другой снимок 1959 г., на котором изображены вице-президент США Ричард Никсон и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв.

Между политиками из США и СССР в 1959 г. случилась словесная перепалка перед открытием американской торговой выставки в московских «Сокольниках». Никсон и Хрущев остановились перед макетом американской кухни, где была представлена домашняя техника — стиральные машины, тостеры и соковыжималки. «Вы, американцы, ожидаете, что советские люди будут поражены. Это не так. Все эти вещи есть в наших новых квартирах», – заявил тогда Хрущев. Перепалка Ричарда Никсона с Никитой Хрущевым получила название «кухонной», поскольку проходила в павильоне «Современная кухня».

Сходство двух снимков поражает. Трамп и Никсон с похожими весьма суровыми лицами направляют указательный палец на собеседников – Путина и Хрущева, что-то им с жаром доказывая. Рядом – переводчик. Причем тот, что на фото, сделанном 74 года назад, выглядит близнецом переводчика на снимке из Анкориджа.

Публикуя это изображение сразу после намеков о «наступательной» стратегии для Украины, Трамп, похоже, хочет в очередной раз показать, что намерен вести диалог с Москвой с позиции силы. (по материалам СМИ)