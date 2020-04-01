Гуманный шаг с печальными последствиями — проблему бывших зэков нельзя пускать на самотек

Когда вся страна борется с распространением коронавируса, некоторые шаги, предпринятые в Азербайджане, наталкивают на странные мысли: или те, кто является авторами этих действий некомпетентны, или же безысходность заставляет их идти на это. Речь идет об освобождении заключенных, которое имело место на прошлой неделе.

Напомним, что 26 марта 2020 года Министерство юстиции Азербайджана сообщило, что в рамках мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции на свободу выпущены 200 заключенных. «Все осужденные отсидели две трети или же три четверти срока заключения», — сказали в пресс-службе министерства.

Понятно, что данный шаг обусловлен борьбой против распространения коронавируса в тюрьмах и колониях. Но одним выпуском на свободу заключенных проблема не решается, а наоборот, может усугубиться.

Старшее поколение хорошо помнит, что во времена существования СССР государство выделяло немало средств на социальную адаптацию бывших заключенных. После освобождения они временно селились в «свободных квартирах».

Бывшие заключенные также не испытывали проблем с трудоустройством. На каждом производственном учреждении существовала квота на трудоустройство бывших заключенных. После трудоустройства они переселялись из «свободных квартир» в общежития, где их ставили на квартирный учет. Но после развала СССР данная система перестала существовать.

Сегодня многие заключенные после освобождения пополняют списки городских бомжей. Как заявила # правозащитник Новелла Джафароглу, она приветствует освобождению заключенных в связи с распространением коронавируса. «Но нужно учитывать и то, что многие заключенные не имеют собственного жилья. Хорошо, если некоторых из них приютят родственники. А что делать тем, у кого не окажется добрых родственников? Оказавшись на улице, они могут заразиться коронавирусом и стать его распространителями», — сказала правозащитник Новелла Джафароглу.

По словам главы пресс- службы Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана Мехмана Садыхова, в стране действует специальный закон «Об адаптации бывших заключенных».

«В соответствии с этим законом, социальной адаптацией бывших заключенных на местах занимаются органы исполнительной власти», — заявил Мехман Садыхов.

# решило выяснить, как согласно букве закона, местные органы исполнительной власти решают вопросы адаптации бывших заключенных.

Как заявила заместитель главы Товуза Тарана Байрамова, на территории их района не проводится никакой программы по адаптации бывших заключенных.

Старший консультант исполнительной власти Лянкарана Афет Акперов также заявил о том, что в их районе не принимаются меры по социальной адаптации бывших заключенных.

По словам главы пресс- службы исполнительной власти Губинского района Тариэля Ибрагимова, ему ничего не известно о социальной адаптации бывших заключенных. «Если бы такая программа действительно существовала, то я бы об этом обязательно знал» — сказал Тариэль Ибрагимов.

Небольшой опрос вновь показал, что законы Азербайджана идеальны и отвечают всем европейским нормам, а реализация сильно хромает. Может в столице вышеупомянутый закон худо-бедно реализуется, но в регионах даже и не слышали о специальном законе «Об адаптации бывших заключенных». Понятно, что сейчас правительство Азербайджана работает в авральном режиме для предотвращения распространения коронавируса, но проблему бывших зэков нельзя пускать на самотек.

Ведь оставшиеся без крыши над головой и без работы бывшие заключенные не только могут пополнить суточные данные по криминалу полицейских отделений, но и могут стать распространителями коронавируса. Если учесть заявление Минюста о том, что данная политика будет продолжена – на свободу раньше срока выйдет очередная партия зэков, чиновникам нужно незамедлительно заняться этой проблемой. Иначе, все карантинные меры по вине чиновников могут стать напрасной тратой средств и времени.