Представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не позволит поставлять топливо в сектор Газа, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН. Соответствующее заявление он сделал на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU, передает РИА Новости.

«Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает», — сказал Конрикус.

По его словам, израильские власти не хотят, чтобы палестинская группировка ХАМАС использовала его против Израиля.