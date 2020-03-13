Гулам Canon: Не люблю, когда с фотографом переходят на «ты»

Фотограф Гулам Гусейнов, известный под творческим псевдонимом Гулам Canon вернулся в Баку, где долгое время был одним из самых успешных профессионалов в семейной и детской фотосъемке. В интервью # он рассказал о творчестве и гонорарах, о том, чем занимался в Москве и как готовится к предстоящей свадьбе в Баку:

— Вас давно не видно в Баку. С чем была связана пауза в вашем творчестве?

— Паузы вовсе не было. С 2012 года я занимаюсь фотографией, и это дело стало для меня любимым занятием. Но по некоторым обстоятельствам мне пришлось уехать из Баку, и почти два года я провел в Москве. Там я собрал свою команду, это креативные талантливые фотографы и видеографы, которые до сих пор работают от имени команды под моим руководством. Я очень рад, что встретил любовь, и в настоящее время моя невеста работает со мной, помогает мне, и курирует нашу московскую команду.

— В свое время вы были одним из лучших фотографов в жанре семейной фотографии. Продолжите заниматься этим делом?

— Да, и я уже начал. Но из-за того, что меня давно не было в Баку, я потерял часть своих заказчиков, а вернее, связь с ними, так как старый мой активный аккаунт в соцсети был удален. Но это все поправимо. У меня уже есть новые проекты, сделанные в Баку.

— Как оцениваете уровень азербайджанских фотографов?

— У нас есть талантливые фотографы, ребята которые стараются создавать красивые кадры, композиции. Со многими я знаком лично. Считаю, что чем больше будет качественных проектов в фотографии, тем больше будет вдохновения для всех, кто занят в этой сфере. Возможности современной фотографии неисчерпаемы, поэтому, главное – не останавливаться в своем творчестве.

— Конкуренция среди фотографов большая?

— Учитывая, что я вернулся в Баку совсем недавно, мне пока что трудно сказать. Но она всегда была, и не только в фото индустрии, но и почти во всем. Я стараюсь не обращать внимания на такие вещи, для меня главное – полная концентрация на своем творчестве. У каждого фотографа своя аудитория и своим почитатели.

— Многие ваши коллеги жалуются, что клиенты в Баку не оценивают работу фотографов в должной мере, часто «сбивают» гонорар и т.д. Так ли это в действительности?

— Бывают такие случаи, это факт. Многие заказчики не учитывают, что фотограф тратит время на дорогу, на обработку фотографий, полагая, что гонорар складывается исключительно из времени, проведенного на съемке. Поэтому, иногда приходится объяснять, что работа фотографа заключается не только в том, чтобы отснять материал.

— От чего в итоге зависит гонорар фотографа?

— От имени. Как говорится «Сделай имя, а потом оно будет работать на тебя». Естественно, фотограф должен профессионально владеть не только техникой, но и знать теорию фотографии, технические параметры, составляющие основу удачного кадра, хорошо разбираться в композиции. Многие все еще думают, что достаточно взять в руки хорошую современную камеру, и все – дело пойдет само собой. Но это очень большое заблуждение. Я часто фотографию детей, а это — очень сложно. Чтобы снимать ребенка, ко всему прочему нужно уметь расположить его к себе, к камере. К счастью, у нас с детьми взаимная симпатия и мне легко работать с ними. Многие мои друзья и клиенты, узнав, что я вернулся, очень обрадовались и сразу же забронировали съемочный день для своих детишек. Это очень приятные моменты, которые меня вдохновляют.

— А что вас может оттолкнуть от заказчика?

— Не люблю, когда переходят на «ты». Это очень сильно отталкивает. Бывает, видишь человека в первый раз, а он уже позволяет себе фамильярность, либо, говорит таким тоном, будто перед ним не фотограф, а личный обслуживающий персонал. Такое отношение мне трудно понять. Некоторые заказчики считают, что если они приглашают фотографа на съемку, то могут позволить себе такое отношение. Это, как минимум, говорит о воспитании человека.

— Какие у вас планы?

— Главное предстоящее событие в моей жизни – это свадьба, которую мы планируем сыграть летом. Это — первая причина моего возвращения. Считаю, что такое важное событие должно проходить на Родине, в кругу семьи и друзей. Что касается творческих планов, то их очень много. Есть масса новых интересных проектов. Планируем открыть детскую фото студию. Также я хочу более плотно заняться видео съемкой, так как в Москве я получил большой опыт именно в этом направлении. Помимо этого, планирую вновь заняться благотворительностью. Считаю, что если человек может хоть как — то помочь другому человеку, то должен это сделать в обязательном порядке.