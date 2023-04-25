Бывший лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо прибыл в Майами (штат Флорида) после того, как был выслан властями Колумбии.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, видео с экс-лидером парламента Боливарианской Республики после приземления опубликовал телеканал EVTV.

«Я провел 70 часов в пути, — прокомментировал ситуацию на записи сам Гуайдо. — К сожалению, сегодня я должен сказать, что преследование [властей Венесуэлы] ощущается определенным образом и в Колумбии».

В понедельник Гуайдо сообщил, что покинул территорию Венесуэлы и находится в Колумбии. По словам политика, он прибыл в соседнее государство по случаю проведения в Боготе конференции, посвященной политическому кризису в Боливарианской Республике, и намерен запросить встречи с присутствующими международными делегациями.

После этого МИД Колумбии выпустил заявление, в котором говорилось, что Богота не приглашала политика на встречу и не ожидает его участия в мероприятии. Власти Колумбии обязали Гуайдо покинуть территорию страны, ему также запретили выступать с публичными заявлениями.

Политический кризис в Венесуэле обострился в 2019 году, когда возглавляемая оппозицией Национальная ассамблея не признала результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил действующий лидер страны Николас Мадуро. В результате парламент объявил, что в отсутствие легитимного главы государства его обязанности будет исполнять спикер законодательного собрания, которым на тот момент являлся лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. США, большинство стран ЕС, а также некоторые государства Латинской Америки признали его президентом.