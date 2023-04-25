Грузия завершает работу над выполнением 12 рекомендаций и к концу года заслуживает предоставления статуса кандидата в члены ЕС.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба грузинского правительства по итогам переговоров премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках визита в Брюссель встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Главной темой встречи был процесс членства Грузии в ЕС. Ираклий Гарибашвили рассказал президенту Евросовета об усилиях, направленных на выполнение 12 приоритетов Грузией, отметив, что в этом процессе власть проводит постоянные консультации с институтами Евросоюза и стран-членов, — говорится в сообщении. «По словам премьер-министра, большая часть рекомендаций уже выполнена, и в соответствии с достигнутым прогрессом, к концу года Грузия заслуживает предоставление статуса кандидата».