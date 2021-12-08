«Грузия поддерживает диалог, который будет способствовать обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе”.

Oб этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с начальником полиции Армении, генерал-майором Ваге Казаряном, который находится с официальным визитом в стране.

Он выразил готовность Грузии к активному посредничеству между двумя соседними странами.

В ходе обсуждений было затронуто успешное посредничество главы правительства Грузии в гуманитарном соглашении, достигнутом в июне этого года между Азербайджаном и Арменией.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.