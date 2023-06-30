Грузия при необходимости готова подключится к процессу медиации между дружественными ей соседними странами — Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте во время годового отчета.

По его словам, Тбилиси наладила «блестящие отношения» со странами региона, которые усиливаются и укрепляются реализацией различных проектов. Гарибашвили отметил, что сотрудничество с Арменией, Азербайджаном и Турцией усиливается ежедневно.

Он также напомнил об идее платформы мирной инициативы соседства.

«Два года назад показали первые конкретные результаты между Азербайджаном и Арменией. Тогда я лично был включен. И эта медиация, фасилитация завершилась конкретным результатом», — сказал Гарибашвили.

Грузинский премьер вновь подтвердил полную готовность Тбилиси содействовать налаживанию взаимодействия между Ереваном и Баку.

Напомним, Тбилиси еще во время 44-дневной войны в Карабахе неоднократно предлагал площадку для урегулирования отношений между Ереваном и Баку. Более того, сам Гарибашвили неоднократно выступал с идеей создания платформы – мирной инициативы соседства, в рамках которой можно было бы решить вопросы культурного, экономического и иного характера между тремя странами. В результате главы МИД Армении и Азербайджана – Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, в июле 2022 года провели двустороннюю встречу в Тбилиси.