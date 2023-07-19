Грузия не желает продолжать сотрудничество с врачами из Польши после инцидента в тбилисской клинике, когда один из врачей пытался незаконно вынести образцы анализов экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Мы, и лично я, продемонстрировали этим (допуском польских врачей) жест, но, ввиду того, что с их стороны было такое неординарное поведение, все это было очень подозрительным, мы не имеем ни какого желания продолжать сотрудничество», — сказал премьер.

Он также подчеркнул, что предложение властей Грузии семье Саакашвили пригласить в страну любого зарубежного врача остается в силе.(ТАСС)