Грузия отказалась принимать участие в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Евронест, которая пройдет в Ереване 28-30 октября.

Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили обратился с открытым письмом к руководству Евронеста, объяснив это решение тем, что враждебная риторика некоторых депутатов Европарламента и их присоединение к акциям протеста в Тбилиси противоречат принципам взаимного уважения и выходят за рамки парламентской дипломатии.

В письме он отметил, что некоторые члены делегации Европарламента в ассамблее Евронест делали заявления, которые «поощряли общественные беспорядки, радикализацию и насилие в стране.

«Предоставляя площадку этим лицам, Евронест поощряет антидемократическое поведение, а также оправдывает насильственные или радикальные политические программы», — сказано в письме.