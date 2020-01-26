Грузия: коррупция в верхах

На днях стало известно, что Грузия немного ухудшила свои показатели в международном рейтинге восприятия коррупции. И с этим согласны многие грузинские эксперты, судя по публикациям в СМИ.

По итогам 2019 года Грузия опустилась на три позиции в ежегодном «Индексе восприятия коррупции», составленном Transparency International. Несмотря на это, Грузия опережает в рейтинге Азербайджан, Армению и Россию.

Грузия набрала в 2019 году 56 баллов и заняла 44-е место среди 180 стран мира. Это место Грузия разделяет с Коста-Рикой, Чешской Республикой и Латвией. Армения набрала 42 балла и заняла 77-е место, Азербайджан – 30 (126-е место). Россия в рейтинге оказалась на 137-м месте, набрав, как и в 2018 году, 28 баллов из 100.

При этом Грузия в 2019 году ухудшила позиции в рейтинге: в 2018 году страна набрала 58 баллов, заняв 41-е место. Показатели Армении и Азербайджана, напротив, заметно улучшились: Армения в 2018 году набрала 35 баллов, а Азербайджан – 25 баллов.

«Грузия по-прежнему занимает первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Однако отсутствие прогресса в Грузии за последние годы указывает на стагнацию антикоррупционной реформы в стране. Снижение объясняется отсутствием эффективных антикоррупционных реформ, и по-прежнему наблюдается неформальное воздействие на ключевые государственные институты», — сказала исполнительный директор Transparency International Georgia Эка Гигаури в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Индекс, опубликованный Transparency International, отражает реальное положение дел, считает профессор политологии университета Ильи Гия Нодия. «Я считаю, что тенденция подмечена правильно. Коррупция не стала массовым явлением и не является проблемой номер один, но это растущая проблема. В частности, она реально ухудшает инвестиционный климат», — сказал Нодия «Кавказскому узлу».

Кроме того, высказывается версия, что на результат могла повлиять так называемая элитарная коррупция, то есть, в самых верхах, среди высших чиновников. Как будто, ее не смог искоренить до конца даже сам Саакашвили. Так, например, считает политолог Арчил Сихарулидзе: «Если провести параллели, во времена Шеварднадзе коррупция была всесторонней. С приходом к власти Михеил Саакашвили сумел убрать коррупцию на нижнем и на среднем уровнях, полицейские не брали взятки. Но, похоже, ни одна власть пока не способна решить вопрос элитарной коррупции, в которую вовлечены люди, стоящие во главе страны».

Кстати, эта тема затрагивается редко, но, помнится, еще в последние годы правления Саакашвили, некоторые грузинские журналисты высказывались именно об этом — мол, взятки остались только крупные и на самом верху, и потому обычным гражданам давно невдомек, что на самом деле коррупция все еще существует. Интересно, изменились ли нынешние показатели именно из-за коррупции в верхах? И если да, то как именно она работает?

На эти вопросы «Зеркала» ответили известные грузинские политологи.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Индекс восприятия коррупции весьма хитрая штука и зависит, прежде всего, от доверия населения к власти. Скандалы с коррупционными схемами сотрясали Грузию постоянно, но пока население доверяло властям, с восприятием коррупции все было в порядке. А сейчас власти это самое доверие потеряли и результат налицо. В 2012 году правящая «Мечта» была тефлоновой и никакая грязь к ним не приставала. Тефлон сошел уже давно, но в последние два года они буквально притягивают к себе негатив. Результат налицо.

Кстати, нечто подобное произошло и с прошлыми властями к концу их правления, не важно, говорила оппозиция правду или врала, народ верил, что во власти в стране демоны. Но в отличие от прошлых лет уровень информированности общества возрос многократно. Так что в медиа и соцсети уже выкладывают документы и доказательства.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси) Егор Куроптев:

— Рейтинги и индексы — это важный показатель процессов в стране. Касаемо Грузии, индекс восприятия коррупции по-прежнему показывает неплохой результат, но тенденция идет на ухудшение. Бытовой коррупции в Грузии практически нет. Возможно, есть исключения, но они расследуются и никем не приветствуются. С точки зрения элитарной коррупции, этот компонент действительно существует и существовал и раньше. Можно сказать, что нынешнее руководство просто не слишком искусно скрывает следы. Но, тем не менее, я бы не назвал это явление массовым. Есть случаи непрозрачных тендеров. Есть система «откатов» в случае крупного бизнеса и госконтрактов. Было несколько резонансных случаев, когда лидер правящей партии получал земли и объекты за 1 лари от государства, и эти факты так никто и не расследовал, апеллируя к тому, что Иванишвили использует «подарки» государства для развития городов или страны в целом. Подобных кейсов накопилось не мало, но я бы не вешал ярлыки, так как в регионе Грузия по-прежнему имеет наиболее позитивный климат в плане коррупции. Например, ты не можешь себе представить взятку полицейскому или врачу. Эта раковая опухоль всех постсоветских стран была удалена в Грузии именно Саакашвили, и этим стоит гордиться. Другое дело, что если продолжить текущий курс на свертывание демократических реформ и уход в сторону приватизации власти, который пока на ранней стадии — метастазы вернутся и химиотерапию придется делать заново и с гораздо более тяжелыми последствиями.